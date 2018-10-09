عابد: أكدنا للجانب الألماني ضرورة تطوير العلاقات مع مصر

09 أكتوبر 2018 - 08:13 م

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه التقي بـ"تانيا أوسلر جلايشمان"، مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالخارجية الألمانية، وأكد لها ضرورة تطوير العلاقات بين مصر وألمانيا بمختلف الأصعدة.

وأضاف "عابد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أنه أجاب على عدد من التساؤلات التي طرحتها المسئولة الألمانية خاصة فيما يتعلق بأحكام الإعدام التي تصدرها مصر، بجانب قضية الهجرة غير الشرعية، موضحًا أنه غدًا سيقابل نائب رئيس البوندستاج الألماني.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بعض الجمعيات والمنظمات الأهلية الذين يأتون مصر من أجل التسول والهجوم على مصر، متابعًا "أخبرت المسئولين بألمانيا بأن كل البيانات التي تأتي لهم عن مصر من منظمات المجتمع المدني خاطئة، وبيحاولوا يكسبوا ألمانيا علشان هما شحاتين".

ولفت "عابد"، إلى أن مصر لديها ضمانات هامة في ملف حقوق الإنسان، منوهًا بأن لا يوجد صحفيون محتجزون في قضايا رأي عام.



