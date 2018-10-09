  • الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:57 م
بحث متقدم
أسامة كمال

وزير البترول الأسبق: هذه شهادتي على حكم الإخوان

الاخوان

انتخابات الكونجرس تحسم مصير الإخوان داخل أمريكا

صلاح ورونالدو ومبابي ومودريتش وميسي

«صلاح» يتصدر استفتاء «فرانس فوتبول» للكرة الذهبية

علاء مبارك

علاء مبارك يُشيد بدور قائد عسكري حبسه والده

الطيب خلال لقائه نور سلطان نزارباييف رئيس كازاخستان بأستانة

شيخ الأزهر: القيادات السياسية عليها مسئولية نبذ الخلافات

الدولار

أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم

أرشيفية لعبد الناصر والسادات

عبد الناصر وحرب أكتوبر.. «خناقة» المثقفين السنوية

موظفون مصريون (أرشيفية)

الحكومة تتجه لتخفيض ساعات العمل

هشام عشماوي

بالفيديو.. ننشر أول تعليق لـ«عشماوي» بعد القبض عليه

كارتيرون

الاهلي يلجأ لهذا الأمر قبل مواجهة الترسانة غدًا

القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار

قضايا وحوادث

تنقيب عن اثار بالمنيا
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

القبض على ضابطى شرطة أثناء تنقيبهما عن الآثار

#

«أمن المنيا» يحبط تجمهرًا أمام مبنى كنسي

#

القبض على مواطنين أثاروا الشغب فى المترو

#

صيدلي يقود عصابة للتنقيب عن الآثار فى المنوفية

الداخلية

تحقيق

الاثار

ضبط

النيابة

ألقت شرطة السياحة والآثار بالجيزة ، القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة البدرشين ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط شرطة السياحة والآثار بالجيزة، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الأثار داخل عقار ملك أحدهم بالبدرشين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط 6 أشخاص، وبحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تستهلك 83 مليار سيجارة سنويًا
» مطار القاهرة يستقبل 4 أفواج سياحية
» القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار
» «الإفتاء»: غدًا غرة شهر صفر لعام 1440 هجريًا
» تجديد حبس مفتي الإخوان 45 يومًا
» «البورصة» تخسر 2.4 مليار جنيه
» مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بأفغانستان
» مفاجأة..«ليفربول» يسعى لضم«سانشو» بديلًا لـ«صلاح»
» الحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ لـ7 محامين في إهانة القضاء
» إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة
» تجديد حبس عاطل اغتصب وهتك عرض أطفال زوجته

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
أسامة كمال
أرشيفية لعبد الناصر والسادات
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان