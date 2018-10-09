09 أكتوبر 2018 - 08:25 م

ألقت شرطة السياحة والآثار بالجيزة ، القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة البدرشين ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط شرطة السياحة والآثار بالجيزة، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الأثار داخل عقار ملك أحدهم بالبدرشين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط 6 أشخاص، وبحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



