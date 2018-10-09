» مطار القاهرة يستقبل 4 أفواج سياحية

09 أكتوبر 2018 - 08:31 م

استقبل مطار القاهرة الدولي 4 أفواج سياحية قادمة من الصين وإندونيسيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة، والاستمتاع بشواطئ مدينتى شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم.

ووصل إلى المطار 214 سائحا صينيا قادمين من جوانزوا ودبي، بينما وصل 122 سائحا إندونيسيا قادمين على متن الطائرة الإماراتية القادمة دبي، بالإضافة إلى 68 سائحا يابانيا قادمين على متن الطائرة التابعة لشركة طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبي.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بتخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبال السائحين والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء الإجراءات وتولت إدارة التأمين بالمطار مسئولية خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.



