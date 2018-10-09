  • الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:57 م
بحث متقدم
أسامة كمال

وزير البترول الأسبق: هذه شهادتي على حكم الإخوان

الاخوان

انتخابات الكونجرس تحسم مصير الإخوان داخل أمريكا

صلاح ورونالدو ومبابي ومودريتش وميسي

«صلاح» يتصدر استفتاء «فرانس فوتبول» للكرة الذهبية

علاء مبارك

علاء مبارك يُشيد بدور قائد عسكري حبسه والده

الطيب خلال لقائه نور سلطان نزارباييف رئيس كازاخستان بأستانة

شيخ الأزهر: القيادات السياسية عليها مسئولية نبذ الخلافات

الدولار

أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم

أرشيفية لعبد الناصر والسادات

عبد الناصر وحرب أكتوبر.. «خناقة» المثقفين السنوية

موظفون مصريون (أرشيفية)

الحكومة تتجه لتخفيض ساعات العمل

هشام عشماوي

بالفيديو.. ننشر أول تعليق لـ«عشماوي» بعد القبض عليه

كارتيرون

الاهلي يلجأ لهذا الأمر قبل مواجهة الترسانة غدًا

مطار القاهرة يستقبل 4 أفواج سياحية

آخر الأخبار

سياح بمطار القاهرة (أرشيفية)
سياح بمطار القاهرة (أرشيفية)

وكالات

أخبار متعلقة
#

استنفار أمنى بمطار القاهرة لاستقبال ميلانيا ترامب

#

بالصور.. 20 جنيها رسوم دخول المستقبلين للمسافرين بمطار القاهرة

#

7 رحلات لعودة حجاج فلسطين خلال هذا الأسبوع

#

24 رحلة قادمة من مكة لعودة الحجاج اليوم

الصين

مطار القاهرة

شرم الشيخ

إندونيسيا

سياحة

استقبل مطار القاهرة الدولي 4 أفواج سياحية قادمة من الصين وإندونيسيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة، والاستمتاع بشواطئ مدينتى شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم.

ووصل إلى المطار 214 سائحا صينيا قادمين من جوانزوا ودبي، بينما وصل 122 سائحا إندونيسيا قادمين على متن الطائرة الإماراتية القادمة دبي، بالإضافة إلى 68 سائحا يابانيا قادمين على متن الطائرة التابعة لشركة طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبي.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بتخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبال السائحين والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء الإجراءات وتولت إدارة التأمين بالمطار مسئولية خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم. 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تستهلك 83 مليار سيجارة سنويًا
» مطار القاهرة يستقبل 4 أفواج سياحية
» القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار
» «الإفتاء»: غدًا غرة شهر صفر لعام 1440 هجريًا
» تجديد حبس مفتي الإخوان 45 يومًا
» «البورصة» تخسر 2.4 مليار جنيه
» مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري بأفغانستان
» مفاجأة..«ليفربول» يسعى لضم«سانشو» بديلًا لـ«صلاح»
» الحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ لـ7 محامين في إهانة القضاء
» إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة
» تجديد حبس عاطل اغتصب وهتك عرض أطفال زوجته

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
أسامة كمال
أرشيفية لعبد الناصر والسادات
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان