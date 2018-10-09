» مصر تستهلك 83 مليار سيجارة سنويًا

09 أكتوبر 2018 - 08:47 م

قال المهندس محمد هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إن زيادة أسعار السجائر في شهر يوليو الماضي حدثت بموافقة مجلس النواب لصالح التأمين الصحي، أما الزيادة الحالية في سجائر المارلبورو وميريت فترجع لزيادة تكلفة إنتاج السجائر الذي يؤثر على هامش الربح للشركة المنتجة.

وأضاف "هارون"، خلال تصريحات تليفزيونية مع فضائية "dmc "، مساء الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار سجائر المارلبورو وميريت يخص شريحة معينة من المواطنين الذين لن يستغنوا عنها في الغالب نتيجة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى معدل بيع السجائر في العام الماضي وصل لـ83 مليار سيجارة، والعام الجديد شهد زيادة 1% في الاستهلاك.

وأشار إلى أن الشركة لا تشجع المواطنين على شراء السجائر، ولكنها تلبي الطلب الموجود في السوق.