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وكيل «زراعة البرلمان» يكشف: تفاصيل أزمة القطن بين الفلاحين والحكومة

الحياة السياسية

القطن
القطن

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قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا طارئًا الخميس القادم للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بأزمة توريد القطن من الفلاحين للحكومة.

وأضاف "تمراز"، لـ"المصريون"، "حقيقة الأزمة تكمن في عدم الالتزام بالأسعار التي حددتها الحكومة لاستلام القطن من المزارعين، حيث حددت الحكومة 2700 جنيه ثمن استلام قنطار القطن من الفلاحين في محافظات الوجه البحري، و2500 جنيه ثمن استلام قنطار القطن لمحافظات الوجه القبلي".

وأوضح أن "حقيقة الأزمة تكمن في شكوى الفلاحين في مصر من عدم التزام بعض الجهات المعنية باستلام القطن من الفلاحين بالأسعار التي حددتها الحكومة سابقًا لاستلام القطن مما تسبب في غضب الفلاحين من ذلك الأمر".

وأشار "تمراز"، إلى أن "لجنة الزراعة تتابع أزمة استلام القطن من الفلاحين مع الحكومة لحظة بلحظة، وهناك حرص من جميع أعضاء اللجنة على سرعة حل الأزمة للتخفيف عن كاهل الفلاح".

ولفت إلى أن "اللجنة ستقوم خلال الأيام القادمة بحل أي مشكلة تواجه الفلاح المصري الذي هو عصب الزراعة في مصر ومحاولة توفيق أوضاعه مع الحكومة بشكل لا يؤثر على إنتاجية الأرض الزراعية في مصر".

وأوضح أن "لجنة الزراعة ستقوم خلال دور الانعقاد الحالي بإصدار مشروعات القوانين التي تخدم الفلاح المصري، والتي تساعده على زيادة الإنتاج الزراعي في مصر، والتقليل من استيراد بعض الحاصلات الزراعية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها".


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