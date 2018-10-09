» بالصور.. وزير الدفاع يشهد تدريبات الجيش الثاني الميداني

09 أكتوبر 2018 - 09:17 م

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "نصر - 14" الذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة، دفع العناصر المدرعة والميكانيكية لتدمير الدفاعات المعادية، وتحقيق المهام المخططة واستخدام العمليات النفسية كأحد عوامل النجاح فى الحرب الحديثة، والتدريب باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المقاتلة والمعاونة المشاركة بالمشروع.

وناقش رئيس الأركان عددًا من الضباط والقوات المنفذة من مختلف تخصص عناصر تشكيل المعركة للجانبين والمشاهدين فى إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح، وأسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها والتعامل مع المواقف التكتيكية الطارئة التى يمكن التعرض لها أثنـاء سير أعمال القتال.

كما أثنى على الأداء المتميز للعناصر المشاركة فى المشروع وما وصلت إليه من مهارات ميدانية وقتالية، مكنتها من تنفيذ كافة المهام المخططة والطارئة بقدرة وكفاءة عالية.

وشدد وزير الدفاع على أهمية الارتقاء بالمستوى العلمى والتكتيكى للفرد المقاتل وتنمية مهاراته البدنية والذهنية وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب، مشيراً إلى ضرورة التوسع فى تطبيق نظم ومقلدات المايلز فى التدريب لتعزيز نقاط القوة وتلافى الملاحظات التى قد تظهر خلال مراحل التدريب المختلفة وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى لكافة التشكيلات والوحدات.







