  • الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:39 م
بحث متقدم
الإرهابي هشام عشماوي

تصريح صادم للجيش الليبي بشأن تسليم "عشماوي"

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تفاصيل مقترح تقليص الحكومة لعدد ساعات العمل بالدولة

مجلس النواب

«اقتصاد البرلمان» تطالب بتقليص عدد مستشاري الدولة

فاروق الفيشاوي

فنانون أصيبوا بالسرطان.. كيف تعاملوا مع المرض؟

جامعة الدول العربية (أرشيفية)

دولة عربية تبحث عن وزراء.. من يرغب؟

مصادرة 370 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر

تغليظ عقوبة الترويج للمبيدات المغشوشة

أسامة كمال

وزير البترول الأسبق: هذه شهادتي على حكم الإخوان

الاخوان

انتخابات الكونجرس تحسم مصير الإخوان داخل أمريكا

صلاح ورونالدو ومبابي ومودريتش وميسي

«صلاح» يتصدر استفتاء «فرانس فوتبول» للكرة الذهبية

علاء مبارك

علاء مبارك يُشيد بدور قائد عسكري حبسه والده

بالصور.. وزير الدفاع يشهد تدريبات الجيش الثاني الميداني

آخر الأخبار

وزير الدفاع يشهد تدريبات الجيش الثاني الميداني
وزير الدفاع يشهد تدريبات الجيش الثاني الميداني

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

"سلفا كير" يقرر تغيير اسم جيش جنوب السودان

#

استعدادات غير مسبوقة بإسرائيل منذ حرب 1967

#

بالصور.. وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثالث الميداني

#

وزير الدفاع الإسرائيلي مهددًا: سنعود لسياسية الاغتيالات

وزير الدفاع

القوات المسلحة

محمد فريد

الجيش الثاني الميداني

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "نصر - 14" الذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة، دفع العناصر المدرعة والميكانيكية لتدمير الدفاعات المعادية، وتحقيق المهام المخططة واستخدام العمليات النفسية كأحد عوامل النجاح فى الحرب الحديثة، والتدريب باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المقاتلة والمعاونة المشاركة بالمشروع.

وناقش رئيس الأركان عددًا من الضباط والقوات المنفذة من مختلف تخصص عناصر تشكيل المعركة للجانبين والمشاهدين فى إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح، وأسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها والتعامل مع المواقف التكتيكية الطارئة التى يمكن التعرض لها أثنـاء سير أعمال القتال.

كما أثنى على الأداء المتميز للعناصر المشاركة فى المشروع وما وصلت إليه من مهارات ميدانية وقتالية، مكنتها من تنفيذ كافة المهام المخططة والطارئة بقدرة وكفاءة عالية.

وشدد وزير الدفاع على أهمية الارتقاء بالمستوى العلمى والتكتيكى للفرد المقاتل وتنمية مهاراته البدنية والذهنية وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب، مشيراً إلى ضرورة التوسع فى تطبيق نظم ومقلدات المايلز فى التدريب لتعزيز نقاط القوة وتلافى الملاحظات التى قد تظهر خلال مراحل التدريب المختلفة وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى لكافة التشكيلات والوحدات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

حسني مبارك وحرب أكتوبر

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة سمير غانم
» تعليق وزير الدفاع الأمريكي على اختفاء "خاشقجي"
» شاهد: "هنيدي" يوجه رسالة مثيرة لـ"أبو تريكة"
» "الزراعة": الطيور الحية لن تدخل القاهرة والجيزة مجددًا
» "المترو" يكشف سبب تكدس المواطنين داخل المحطات
» احذر.. طريقة جديدة لسرقة حسابك على "واتساب"
» «الوزراء»: 67% من الموظفين رفضوا تقليل أيام العمل
» بالصور.. وزير الدفاع يشهد تدريبات الجيش الثاني الميداني
» المؤبد والمشدد لـ22 متهمًا في تصوير قاعدة بلبيس
» مصر تستهلك 83 مليار سيجارة سنويًا
» مطار القاهرة يستقبل 4 أفواج سياحية

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
أسامة كمال
أرشيفية لعبد الناصر والسادات
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان