فنانون أصيبوا بالسرطان.. كيف تعاملوا مع المرض؟

09 أكتوبر 2018 - 09:18 م

تبدو حياة المشاهير من نجوم الفن وغيرهم للآخرين والمتابعين لهم حياة سعيدة طوال الوقت، وصورتهم دائمًا جميلة من الخارج، لكن الواقع لديه حسابات أخرى، فهم عرضة كغيرهم للمشاكل الصحية، ويصابون بأمراض خطيرة كغيرهم مثل مرض "السرطان"، هذا الوحش الذي التهم كثيرين منهم.

فهناك العديد من الفنانين الذين أُصيبوا بالسرطان منهم من تُوفي وآخرون استطاعوا أن ينتصروا عليه، وكان آخر المصابين المغنية إليسا، والفنان فاروق الفيشاوي؛ بعد اعترافهما بالمرض.

ويسلب مرض السرطان اللعين سنويًا، حياة ملايين الأشخاص حول العالم، ويختار هذا المرض ضحاياه عشوائيًا غير معتمد على دين، أو لون، أو مستوى اجتماعي.

وقد شهدت الفترة الأخيرة استهداف مرض السرطان، العديد من نجوم الفن والإعلام في مصر والوطن العربي، بعضهم كان أقوى من المرض نفسه, والبعض لم يستطع المواجهة والصمود أمامه.

وفي هذا التقرير ترصد "المصريون"، أبرز الفنانين الذين أُصيبوا بهذا المرض اللعين الذين كشفوا عن إصابتهم، وأعلنوا أنهم سيقومون بهزيمة المرض قبل أن يهزمهم، وكان آخرهم الفنان فاروق الفيشاوي.

فاروق الفيشاوي

أثار النجم فاروق الفيشاوي، ضجة كبيرة في الوسط الفني؛ بعد إعلانه إصابته بالمرض اللعين، وهو "السرطان"، حيث فاجأ "الفيشاوي" الجمهور، بإعلانه إصابته بمرض السرطان خلال مشاركته بمهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ34 المقام حاليًا بمكتبة الإسكندرية.

وقال "الفيشاوي": "فُوجئت بالطبيب المعالج لي، يبلغني بإصابتي بمرض السرطان"، لافتًا إلى أنه سينتصر على هذا المرض، وأنه يتعامل معه على أنه مجرد "صداع" طبيعي وسيهزمه.





إليسا

فاروق الفيشاوي لم يكن هو الفنان الوحيد الذي أصيب بهذا المرض، ولكن سبقه نجوم آخرون، وعاشوا نفس التجربة، وبالعلاج والعزيمة والإصرار تماثلوا للشفاء أبرزهم النجمة اللبنانية إليسا، التي فاجأت جمهورها وأصدقاءها بإصابتها بنفس المرض ولكنها تعافت منه، ولكن "إليسا" أعلنت عن إصابتها بهذا المرض بطريقة خاصة جدًا، وهي من خلال كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني" التي شرحت فيه تجربتها مع المرض.

جاء إعلان الفنانة اللبنانية "إليسا"، عن تعافيها من مرض سرطان الثدي، وتصريحاتها بأنها كشفت عن حقيقة ما حدث لها لتشجيع النساء على الكشف المبكر عن السرطان، ليفتح الباب للحديث عن عديد من الحالات لمشاهير عرب وأجانب أصيبوا بالمرض ونجوا منه.

إرادة قوية وعزيمة صلبة، وشجاعة كبيرة دفعت هؤلاء إلى محاربة المرض الذي يكون الإنسان فيه للموت أقرب من الحياة.

قصة نجاح "إليسا" التي عادت إلى جمهورها بأغنية أهدتها لكل من يحبها "إلى كل اللي بيحبوني"، كانت واحدة من بين هؤلاء النجوم الذي نجحوا في مواجهة السرطان.





نيكول سابا

أعلنت الفنانة نيكول سابا، إجراءها الفحص المبكر لمرض سرطان الثدي، مطالبة السيدات من جماهيرها بالمشاركة في حملة الكشف المبكر عن المرض، وذلك للاطمئنان على صحتهن.

وقالت نيكول سابا: "أنا عملت check up وريّحت راسي الحمد لله، أنتِ كمان ضروري تعملي فحص مبكر لسرطان الثدي وتريّحي راسك لأن صحتك أهم شيء في الدنيا".

إعلان الفنانة نيكول سابا لإجراء الفحص المبكر للسرطان، يذكرنا برحلة عدد من الفنانين مع السرطان، حيث اختارت "نيكول" المواجهة المبكرة والاطمئنان وعدم الانتظار من خلال الكشف المبكر، وهناك من استطاع هزيمته مثل الفنانة "إليسا"، التي كشفت عن إصابتها بمرض السرطان، وقدرتها على الشفاء منه، ووثقت هذا الأمر عبر كليبها "إلى كل اللي بيحبوني".





ياسمين غيث

وكذلك استطاعت الفنانة ياسمين غيث هزيمة مرض السرطان، حيث أصيبت في الحقيقة بسرطان الثدي أواخر عام 2016، وتمكنت بإصرارها وعزيمتها من هزيمته، وظهرت في أحد المسلسلات لتجسد هذه المعاناة أيضًا.





عايدة رياض

أوضحت الفنانة عايدة رياض، في برنامج تليفزيوني، أن سبب غيابها لفترة عن المشاركة في الأعمال الدرامية، أنها أصيبت في بداية عام 2015 بمرض خطير، واضطرت على أثره إلى الابتعاد عن التمثيل، نظرًا لعلاجها بالكيماوي، وبعد الانتصار على المرض عادت مرة أخرى للتمثيل.





أحمد حلمي

اكتشف الفنان المصري أحمد حلمي، إصابته بالسرطان في "الظهر" خلال زيارة قام بها إلى مستشفيات أمريكية، وهو ما دفعه إلى إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وقرر "حلمي"، بمعية زوجته منى زكي، الإعلان عن المرض وتأكيد الشفاء، ونشر "حلمي" على حسابه، كاتبًا "بشكر ربنا إنه خلقني، بشكر ربنا إنه أصابني، بشكر ربنا إنه شفاني، بشكر ربنا إنكم موجودين في حياتي علشان تدعولي، بشكر ربنا ثم بشكركم كتير أوي لأن وقوفكم جنبي ودعواتكم الصادقة اللي كانت بتوصلني كانت سبب حقيقي وراء قوتي. أنا الحمد لله كويس".





شريهان

أصيبت الفنانة شريهان بسرطان في الغدد اللعابية منذ 18 عامًا، ولكنها أعلنت عنه منذ فترة قصيرة، بعدما وجهت رسالة لجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب منهم الدعاء لها بالشفاء لأنها تمر بأزمة صحية.

شادية

اكتشفت النجمة الشهيرة شادية، إصابتها بمرض السرطان أثناء تصوير المسرحية الشهيرة «ريا وسكينة»، وانتشر الخبر في وقتها، وعقب الانتهاء من المسرحية سافرت إلى فرنسا وتلقت العلاج بنجاح واستأصلت ثديها، ثم عادت وقدمت دورها في فيلم "لا تسألني من أنا"، وبعده أدت فريضة الحج واعتزلت الفن.





بسمة وهبة

أعلنت الإعلامية الشهيرة بسمة وهبة عن اكتشافها لمرض سرطان الثدي عن طريق الصدفة عندما وجدت كتلة دائرية في الصدر، وبالفعل خضعت لعملية جراحية لاستئصال الورم الخبيث.

وأجرت "وهبة" عدة جلسات علاج كيماوي الذي أثر بشكل ملحوظ على شكلها وأدى لتساقط شعرها، ولكنها نجحت في النهاية في التغلب على المرض.

وعن أسباب تعرض الفنانين لهذا المرض قال الدكتور علاء العريان، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأورام بالمعهد القومي للغدد، إن الممثلين والمشاهير من أكثر الفئات عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء أو القولون أو الثدي؛ وذلك بسبب نمط حياتهم، فهم الأكثر تدخينًا وتناولًا للمشروبات الكحولية.

وأشار "العريان"، إلى أنهم يعتمدون في نظامهم الغذائي على الوجبات السريعة، مؤكدًا أن تلك العادات غير الصحيحة من أهم أسباب الإصابة بمعظم الأورام السرطانية.

ومن جانبها قالت الدكتورة أميرة سالم، أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، إن التعرض إلى الإضاءة لفترات طويلة، وبتركيز شديد يسبب تحول بالخلايا الصبغية إلى خلايا سرطانية.

كما أن التعرض الدائم إلى أشعة الشمس للحصول على "تان" من الأمور التي تسبب الإصابة بسرطان الجلد أيضًا.