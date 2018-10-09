» المؤبد والمشدد لـ22 متهمًا في تصوير قاعدة بلبيس

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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حبس

العسكرية

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مؤبد

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قضت محكمة شرق القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد لـ9 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ4 متهمين والمشدد 10 سنوات لـ4 متهمين والمشدد 5 سنوات لـ5 متهمين وبراءة متهمين وإعفاء متهم من العقاب في القضية المعروفة بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية" التي تحمل رقم "رقم 247 لسنة 2016"، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص ولائيًا لنظر الدعوى لـ145 متهمًا.

ونسبت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس.

وشملت قائمة الاتهامات، استهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوي بالفيوم.

وضمت الاتهامات حرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.



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