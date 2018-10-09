» «الوزراء»: 67% من الموظفين رفضوا تقليل أيام العمل

09 أكتوبر 2018 - 09:41 م

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل رفض الحكومة مقترح تقليل أيام العمل، قائلًا إن هناك بعض اللبس فيما يخص تقليص أيام العمل، وأنه كان مقترحًا تقدم به البعض.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أحال الاقتراح إلى لجنة لدراسة المقترح، بشرط ألا يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وألا يؤثر على تقليل الأجور.

وتابع أن اللجنة خلصت إلى عدة نتائج بعد استطلاع الآراء، وكانت النتيجة أن 88% من موظفى الهيئات والمؤسسات بالمحافظات، و67% من الموظفين بالدولة رفضوا مقترح تقليل أيام العمل خشية التأثير على تقديم الخدمة للمواطنين، وأن اللجنة اقترحت النظر في بدائل أخرى، من ضمنها تحريك عدد ساعات العمل.



