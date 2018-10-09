كلمة السر "آصف" ؟!

وسائل التسويق للثقافة الفارسية - الإيرانية داخل المجتمعات العربية تمر مرور الكرام، وتتغاضى عنها شبكة الــ MBC ولا تنتبه لها وزارة الإعلام في مصر وأجهزة الإعلام الخليجية بكافة أشكالها وألوانها..هذا التسويق له مصدر يرتدي قفازات حريرية، ويكمن في المسلسلات ذات الكلفة الباهظة والديكورات العتيقة والسمات القديمةكالمسلسلات الرمضانية الجذابة والتي تأتي كل عام تروج وتسّوق للدولة الفاطمية القديمة، وتمهد عبر الموسيقى التصويرية والمصطلحات والسيناريو وأسماء الأبطال مثل "مرتضى – زهراء – طاهرة" في ( كفر دلهاب).



ثم مسلسل "ألف ليلة وليلة" الذي يسمى أغلب أبطاله بأسماء (إيرانية) أبرزها اسم آصــف وأظن هذا الأمر هو "كلمة السر" التي تمرر عبرها الأفكار الذهنية والتأثيرات على العقل الباطن على الجمهور من خلال المسلسلات.. وتأتي بعد ذلك البرامج الحوارية والتي تتحدث عن مميزات الفاطميين وأن مصر لها جذور شيعية وقد تعود كذلك، وإقحام "تاريخ مصر الفاطمي" بسبب وبدون سبب داخل أي حوار أو نقاش ليس له علاقة بالموضوع الأساسي للحوار.. ثم يأتي من بعد ذلك عملية الغمز واللمز تجاه "صلاح الدين الأيوبي"، وكل هذه الأمور تمر مرور الكرام دون تدقيق، ولا أقول أن هناك ضرورة للمنع والحجب، ولكن يكفي الإنتباه والمتابعة.

ثم مسلسل "ألف ليلة وليلة" الذي يسمى أغلب أبطاله بأسماء (إيرانية) أبرزها اسم آصــف وأظن هذا الأمر هو "كلمة السر" التي تمرر عبرها الأفكار الذهنية والتأثيرات على العقل الباطن على الجمهور من خلال المسلسلات.. وتأتي بعد ذلك البرامج الحوارية والتي تتحدث عن مميزات الفاطميين وأن مصر لها جذور شيعية وقد تعود كذلك، وإقحام "تاريخ مصر الفاطمي" بسبب وبدون سبب داخل أي حوار أو نقاش ليس له علاقة بالموضوع الأساسي للحوار.. ثم يأتي من بعد ذلك عملية الغمز واللمز تجاه "صلاح الدين الأيوبي"، وكل هذه الأمور تمر مرور الكرام دون تدقيق، ولا أقول أن هناك ضرورة للمنع والحجب، ولكن يكفي الإنتباه والمتابعة.