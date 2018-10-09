تفاصيل مقترح تقليص الحكومة لعدد ساعات العمل بالدولة

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اللجنة المشكلة للنظر في مقترح تقليل أيام العمل اقترحت النظر في بدائل أخرى بعد رفضها المقترح، من ضمنها تحريك عدد ساعات العمل.
وأوضح «سعد»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار وان» مساء الثلاثاء، إلى أن اللجنة اقترحت تأجيل النظر في البدائل إلى حين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أنه لا تقليص أو تحريك لساعات العمل قبل منتصف العام المقبل مع بداية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بشكل تدريجي، وليس قبل منتصف العام المقبل.


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