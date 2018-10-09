» احذر.. طريقة جديدة لسرقة حسابك على "واتساب"

وهنا يمكن للقراصنة الاستماع إلى الرسالة النصية التي تحوي رمز التفعيل، وبالتالي استخدام الرمز في السيطرة على حساب «واتس آب» للشخص الضحية.



ويقوم بعض القراصنة الخبثاء بعد ذلك بضبط خيار الحماية الثنائية «Two-Step Verification»، وبذلك يكون صاحب الحساب الأصلي غير قادر على استعادة حسابه.