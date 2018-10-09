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"الزراعة": الطيور الحية لن تدخل القاهرة والجيزة مجددًا

الحياة السياسية

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المصريون ـ متابعات

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صرحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، بأن الدواجن والطيور الحية لن تدخل إلى القاهرة والجيزة، بهدف منع انتشار الأمراض.
وأشارت "محرز" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»، إلى أن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية كان معمولا به في عامي 2009 و2010 ثم توقف عقب 2011 وهو قانون مهم لأن معظم الأمراض تتناقل بسبب الذبح خارج الأماكن المخصصة.
وأضافت "محرز" أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات لتغيير نشاط العاملين في مجال الدواجن إلى العمل في الدواجن المبردة والمجمدة، مؤكدة أن عدد المجازر كاف.

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