  • الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:36 م
بحث متقدم
الإرهابي هشام عشماوي

تصريح صادم للجيش الليبي بشأن تسليم "عشماوي"

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تفاصيل مقترح تقليص الحكومة لعدد ساعات العمل بالدولة

مجلس النواب

«اقتصاد البرلمان» تطالب بتقليص عدد مستشاري الدولة

فاروق الفيشاوي

فنانون أصيبوا بالسرطان.. كيف تعاملوا مع المرض؟

جامعة الدول العربية (أرشيفية)

دولة عربية تبحث عن وزراء.. من يرغب؟

مصادرة 370 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر

تغليظ عقوبة الترويج للمبيدات المغشوشة

أسامة كمال

وزير البترول الأسبق: هذه شهادتي على حكم الإخوان

الاخوان

انتخابات الكونجرس تحسم مصير الإخوان داخل أمريكا

صلاح ورونالدو ومبابي ومودريتش وميسي

«صلاح» يتصدر استفتاء «فرانس فوتبول» للكرة الذهبية

علاء مبارك

علاء مبارك يُشيد بدور قائد عسكري حبسه والده

تصريح صادم للجيش الليبي بشأن تسليم "عشماوي"

الحياة السياسية

الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نوح يحذر من تصفية "عشماوى" على يد بعض الدول

#

هل تسلم ليبيا "عشماوي" إلى مصر.. "عكاشة" يجيب

#

«عشماوي» كان يخطط لإنشاء «جيش مصر الحر»

#

مصدر أمني: ليبيا ستسلم «عشماوي» لمصر

أكد العميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن السلطات الليبية تقوم حاليا بالتحقيق مع هشام عشماوي المطلوب الأمني الخطير، والذي تم توقيفه في عملية أمنية فجر الاثنين في حي المغار بدرنة.
وقال في تصريحات على هامش لقائه بعدد من المسؤولين بمكتب الأمين العام للجامعة العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة الثلاثاء، لقناة «العربية»، إن عملية القبض على عشماوي كانت نظيفة، وتمت دون إراقة قطرة دم واحدة، وخضع بعدها عشماوي للتحقيق، مضيفا أن من حق مصر حضور التحقيقات معه لكونه أحد رعاياها، ولكونه متورطا في ارتكاب عدة عمليات إرهابية في مصر وليبيا.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي أن عشماوي تورط في قتل عسكريين ومدنيين وشن عمليات إرهابية وتفجيرات واغتيالات مؤكدا أن القضاء الليبي قادر على محاكمته.
وقال إن ليبيا يتواجد على أراضيها الكثير من الدواعش وعناصر القاعدة الذين تم القبض عليهم، وتجري حاليا عدة معارك لتطهير البلاد منهم.
وحول التنسيق بين مصر وليبيا في التحقيقات مع عشماوي قال المسماري إن هناك تعاونا بالفعل مع مصر، نافيا تسليم المطلوب الأمني الخطير إلى السلطات المصرية، ومؤكداً أنه يجري التحقيق معه حاليا بمعرفة السلطات الليبية، ومن السابق لأوانه الحديث عن تسليمه لمصر الآن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

حسني مبارك وحرب أكتوبر

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة سمير غانم
» تعليق وزير الدفاع الأمريكي على اختفاء "خاشقجي"
» شاهد: "هنيدي" يوجه رسالة مثيرة لـ"أبو تريكة"
» "الزراعة": الطيور الحية لن تدخل القاهرة والجيزة مجددًا
» "المترو" يكشف سبب تكدس المواطنين داخل المحطات
» احذر.. طريقة جديدة لسرقة حسابك على "واتساب"
» «الوزراء»: 67% من الموظفين رفضوا تقليل أيام العمل
» بالصور.. وزير الدفاع يشهد تدريبات الجيش الثاني الميداني
» المؤبد والمشدد لـ22 متهمًا في تصوير قاعدة بلبيس
» مصر تستهلك 83 مليار سيجارة سنويًا
» مطار القاهرة يستقبل 4 أفواج سياحية

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
أسامة كمال
أرشيفية لعبد الناصر والسادات
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان