تصريح صادم للجيش الليبي بشأن تسليم "عشماوي"

09 أكتوبر 2018 - 10:49 م

أكد العميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن السلطات الليبية تقوم حاليا بالتحقيق مع هشام عشماوي المطلوب الأمني الخطير، والذي تم توقيفه في عملية أمنية فجر الاثنين في حي المغار بدرنة.



وقال في تصريحات على هامش لقائه بعدد من المسؤولين بمكتب الأمين العام للجامعة العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة الثلاثاء، لقناة «العربية»، إن عملية القبض على عشماوي كانت نظيفة، وتمت دون إراقة قطرة دم واحدة، وخضع بعدها عشماوي للتحقيق، مضيفا أن من حق مصر حضور التحقيقات معه لكونه أحد رعاياها، ولكونه متورطا في ارتكاب عدة عمليات إرهابية في مصر وليبيا.



وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي أن عشماوي تورط في قتل عسكريين ومدنيين وشن عمليات إرهابية وتفجيرات واغتيالات مؤكدا أن القضاء الليبي قادر على محاكمته.



وقال إن ليبيا يتواجد على أراضيها الكثير من الدواعش وعناصر القاعدة الذين تم القبض عليهم، وتجري حاليا عدة معارك لتطهير البلاد منهم.

