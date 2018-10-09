» شاهد: "هنيدي" يوجه رسالة مثيرة لـ"أبو تريكة"

09 أكتوبر 2018 - 10:53 م

نشر الفنان محمد هنيدي في حسابه على «تويتر» مقطع فيديو لجزء من مشهد كارتوني شارك في الأداء الصوتي به، وحمل المقطع عنوان: «هنيدي ينقذ أبو تريكة بعد اختطافه من عصابة».

