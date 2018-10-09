» شاهد: "هنيدي" يوجه رسالة مثيرة لـ"أبو تريكة"

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هنيدي
هنيدي

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نشر الفنان محمد هنيدي في حسابه على «تويتر» مقطع فيديو لجزء من مشهد كارتوني شارك في الأداء الصوتي به، وحمل المقطع عنوان: «هنيدي ينقذ أبو تريكة بعد اختطافه من عصابة».
ووجه «هنيدي» رسالة لمحمد أبو تريكة لنجم الأهلي السابق قائلا: «مافيش أي شكر؟»، ليرد «أبو تريكة» قائلا: «شكرًا يا هنيدي على الإنقاذ، بس أحلى حاجة كلام فلافيو».

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