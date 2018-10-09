البشير: لا تهاون مع المخربين والمتلاعبين بقوت الشعب

09 أكتوبر 2018 - 10:50 م

قال الرئيس السوداني، عمر البشير ، الثلاثاء، إنه "لا تهاون مع المخربين وضعاف النفوس الذين جبلوا على الأنانية، والجشع والمضاربة والتلاعب بقوت الشعب".



جاء ذلك لدى مخاطبته ضباطا وجنودا بمنطقة "الشجرة العسكرية وسلاح المدرعات" جنوبي الخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.



وأضاف أن البلاد تدخل مرحلة جديدة في كل المجالات، من دون تفاصيل عن تلك المرحلة.



وأشار إلى أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الطارئة من شأنها تحقيق الاستقرار، والانطلاق إلى الأمام اعتمادا على الموارد الذاتية وثروات البلاد.



والخميس الماضي، أجاز مجلس الوزراء السوداني حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادر والوارد من بينها تحديد لسعر صرف جديد لصرف الجنيه السوداني لكافة التحويلات الخارجية وحصائل الصادر والخدمات.



وأمس الأول الأحد، حددت لجنة صناع السوق (آلية مستقلة تتكون من عدد من مدراء المصارف وأصحاب محال الصرافة، وخبراء اقتصاد)، أول سعر صرف للجنيه السوداني أمام الدولار، عند 47.5 جنيها/ دولار واحد، بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن تحرير جزئي للعملة المحلية.

ويحاول البنك المركزي من خلال هذه الخطوة، القضاء تدريجيا على السوق السوداء للعملة المحلية، وإعادة العمليات النقدية الأجنبية إلى القنوات الرسمية (البنوك ومحال الصرافة المرخصة).

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 47 جنيها مقابل الدولار الواحد.



وفي قضية أخرى، شدد الرئيس السوداني، على الالتزام بتحقيق السلام واستكمال مسيرته قبل نهاية العام.



ودعا حاملي السلاح للاستجابة للنداء، مضيفاً: "تعالوا للسلام حقنا لدماء أبناء السودان وتأمينا للبلاد حتى يتحقق الاستقرار وتنطلق مسيرة التنمية".



ويشهد إقليم دارفور حربًا منذ عام 2003، بين الحكومة وثلاث حركات متمردة، هدأت وتيرتها بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة.

