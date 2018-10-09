ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 17 قتيلا

09 أكتوبر 2018 - 11:12 م

أعلن مسؤولون في هايتي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد إلى 17 قتيلا.



ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن المسؤولين (لم تسمهم) أن 9 أشخاص لقوا حتفهم في مدينة بورت دي بي، الساحلية، و7 في مدينة غروس مورن، وشخص واحد، في ساينت لويس دي نورد.



وفي وقت سابق أمس، قالت الحكومة الهايتية إن 333 شخصا أصيبوا إثر الزلزال، وأن 7 آلاف و783 عائلة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.



كما تسبب الزلزال بتدمير 4 منازل، فضلا عن إلحاق الأضرار بألاف المنازل، حسب أسوشييتد برس.



وكانت مؤسسة الدفاع المدني في البلاد ذكرت صباح اليوم أن عدد القتلى بلغ 15 قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.



والأحد الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا وقع ليلة السبت الأحد، يبعد مركزه 19 كم عن مدينة بور دي بي، الساحلية، عاصمة إقليم نورد كوست، وبعمق 11.7 كم.

