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ليبيا.. العثور على مقبرة جماعية بسرت

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ضحايا بشار..اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين
ضحايا بشار..اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين

المصريون ووكالات

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أعلن "الهلال الأحمر" الليبي (فرع سرت)، مساء الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية في منطقة الظهير بسرت (شمال) تضم رفات نحو 100 شخص.
وأضاف "الهلال الأحمر"، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن عدد رفات القبور قد تزداد، من دون تفاصيل حول هويات أصحاب الجثامين.
وأشار إلى أن عملية الانتشال تمت بحضور غرفة حماية وتأمين سرت، والنيابة العامة، وفرقة "الهلال الأحمر" الليبي، وعناصر من الشرطة.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2016 خسر تنظيم "داعش" مدينة سرت، التي سيطر عليها في 28 مايو/أيار 2015، ليتخذها إمارة له، قبل أن تتقدم للمدينة قوات "البنيان المرصوص" التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي في 5 مايو/أيار 2016 لمحاربته وسيطرت عليها بالكامل.
وبعد خسارة "داعش" للمعركة في سرت، التي كانت آخر خسائره في ليبيا بعد طرده من بنغازي ودرنة والنوفلية (شرق) وصبراتة (غرب)، عاد "داعش" للظهور من جديد، عبر هجمات استهدفت تمركزات أمنية ومقار حكومية منها مفوضية الانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

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