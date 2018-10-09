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نتنياهو لمسؤول روسي: سنواصل قصف سوريا

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«نتنياهو»: لم تطلق علينا رصاصة واحدة من سوريا خلال 40 عامًا

أعلنت تل أبيب مواصلة قصفها للأهداف "المعادية" في سوريا، رغم قرار موسكو تسليح دمشق بمنظومة صواريخ "إس-300" المتطورة للدفاع الجوي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء بالقدس، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم آكيموف. حسب قناة "ريشت كان" الرسمية.
وقال نتنياهو، إنه أبلغ أكيموف بأن إسرائيل ستواصل تصدّيها، لما وصفه بمحاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى "حزب الله" اللبناني.
وأضاف: "رغم تسليم موسكو منظومة إس-300 للجيش السوري، لكن الدولة العبرية (إسرائيل)، وانطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس، ملتزمة بمواصلة نشاطها المشروع في سوريا ضد إيران، وأتباعها الذين يعبرون عن نيتهم بتدمير إسرائيل"، دون تفاصيل إضافية.
ويعد هذا أول لقاء يتم الإعلان عنه بين نتنياهو، ومسؤول روسي بارز منذ أسقط الجيش السوري عن طريق الخطأ في 17 سبتمبر/أيلول طائرة عسكرية روسية أثناء تصديه لغارة جوية إسرائيلية على اللاذقية شمال غرب سوريا، في حادث زاد من التوترات بين إسرائيل وروسيا.
وقتل 15 روسيا في الحادث، الذي ألقت موسكو مسؤوليته على إسرائيل متهمة طياريها باستغلال الطائرة الروسية كغطاء.
لكن إسرائيل طعنت بصحة الاستنتاجات الروسية، مؤكدة أن طائراتها كانت قد عادت إلى الأجواء الإسرائيلية، عندما تم إسقاط الطائرة الروسية.
وردا على حادث الطائرة، أعلنت موسكو عن تدابير جديدة لحماية جيشها في سوريا ومن بينها تزويد دمشق بمنظومة "إس-300".
وكان نتنياهو، أعلن الأحد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا، لمناقشة التنسيق بين البلدين.
وشنّت الطائرات الاسرائيلية مئات الغارات في سوريا ضد ما تقول إنه أهداف لإيران و"حزب الله". 

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