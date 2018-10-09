الخارجية الأمريكية: لا نعرف حقيقة ما حدث لخاشقجي‎‏

09 أكتوبر 2018 - 11:18 م

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنها لا تعرف ماذا حدث للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد زيارته قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، الأسبوع الماضي.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في واشنطن، اليوم.



وقالت نويرت إن واشنطن لا تعرف حقيقة ماحدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثف حديثه مع السعوديين بشأنه.



ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن خاشجقي حيًا، قالت المتحدثة الأمريكية: "نحن لا نعلم".



وأضافت نويرت أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي معلومات حول هذه القضية.



ولفتت إلى دعوة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سلطات السعودية، أمس الإثنين، لـ "إجراء تحقيق شفاف وشامل" بشأن خاشقجي.



واختفى الصحفي السعودي الشهير بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.



يذكر أن خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، قالت في تصريح للصحفيين، إنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول، وأن الأخير دخل المبنى ولم يخرج منه، فيما نفت القنصلية ذلك، وقالت إنّ خاشقجي زارها، لكنه غادرها بعد ذلك.

