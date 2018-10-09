انفجار ضخم في مصفاة نفط شمالي البوسنة

09 أكتوبر 2018 - 11:20 م

وقع انفجار ضخم، مساء يوم الثلاثاء، في مصفاة نفط شمالي البوسنة والهرسك، ما تسبب بحرائق وإصابات.



وأفادت صحيفة "آفاز" (خاصة) أن ألسنة اللهب تصاعدت من المصفاة، الواقعة قرب بلدة "بوسانسكي برود" الحدودية مع كرواتيا، إثر سماع دوي انفجار.



ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس المحلي للبلدة، إليا يوفيتشيتش، أن وحدات إطفاء الحرائق والإسعاف هرعت إلى الموقع على الفور. لافتا إلى إصابة عدد من العمال.



ولم يحدد "يوفيتشيتش" عدد المصابين أو خطورة إصاباتهم، كما لم يشر إلى أسباب الانفجار.

