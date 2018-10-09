» أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة سمير غانم

09 أكتوبر 2018 - 11:22 م

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة خبر وفاة الفنان القدير سمير غانم ، الذي تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نافيا الأمر جملة وتفصيلا.

وأكد "زكي" في تصريحات صحفية، أن الفنان سمير غانم بصحة جيدة، مؤكدًا أن الأخبار التي يتم تداولها عن وفاته لا أساس لها من الصحة.

