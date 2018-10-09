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أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة سمير غانم

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الفنان سمير غانم
الفنان سمير غانم

المصريون ـ متابعات

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كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة خبر وفاة الفنان القدير سمير غانم ، الذي تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نافيا الأمر جملة وتفصيلا.
وأكد "زكي" في تصريحات صحفية، أن الفنان سمير غانم بصحة جيدة، مؤكدًا أن الأخبار التي يتم تداولها عن وفاته لا أساس لها من الصحة.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سمير غانم ظهوره كضيف شرف في مسلسل “عوالم خفية”، الذي عُرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة عادل إمام، رانيا فريد شوقي، بشرى، ومن إخراج رامي إمام.

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