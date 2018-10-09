  • الأربعاء 10 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:47 ص
بحث متقدم
دينا باول

أمريكية من أصول مصرية ضمن المرشحين لخلافة "هيلي"

الإرهابي هشام عشماوي

تصريح صادم للجيش الليبي بشأن تسليم "عشماوي"

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تفاصيل مقترح تقليص الحكومة لعدد ساعات العمل بالدولة

مجلس النواب

«اقتصاد البرلمان» تطالب بتقليص عدد مستشاري الدولة

فاروق الفيشاوي

فنانون أصيبوا بالسرطان.. كيف تعاملوا مع المرض؟

جامعة الدول العربية (أرشيفية)

دولة عربية تبحث عن وزراء.. من يرغب؟

مصادرة 370 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر

تغليظ عقوبة الترويج للمبيدات المغشوشة

أسامة كمال

وزير البترول الأسبق: هذه شهادتي على حكم الإخوان

صلاح ورونالدو ومبابي ومودريتش وميسي

«صلاح» يتصدر استفتاء «فرانس فوتبول» للكرة الذهبية

علاء مبارك

علاء مبارك يُشيد بدور قائد عسكري حبسه والده

استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد عبد الوارث

الصفحة الأخيرة

أحمد عبدالوارث
أحمد عبدالوارث

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

#

السجن 5 سنوات لـ حسن البرنس وصبحي صالح

#

حقيقة وفاة والدة "منى زكي"

#

مستشار مرسى: قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

شهدت الحالة الصحية للفنان القدير أحمد عبدالوارث، استقرارا نسبيا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.
ومن المقرر أن يغادر عبدالوارث المستشفى خلال يومين، وذلك بعد اطمئنان الأطباء على استقرار حالته الصحية تماما، ليقضي فترة النقاهة في منزله، وذلك بعدما تعرض لمشاكل صحية مفاجئة.
كان عبدالوارث قد تعرض العام الماضي لوعكة صحية، وبعد نقله إلى المستشفى تبين أنه يعاني من عدة أمراض، منها الضغط والسكري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

حسني مبارك وحرب أكتوبر

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا هو موعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية
» ابنة ترامب مرشحة لهذا المنصب الهام
» هذا هو موعد انضمام "صلاح" لتدريبات المنتخب
» أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة سمير غانم
» تعليق وزير الدفاع الأمريكي على اختفاء "خاشقجي"
» شاهد: "هنيدي" يوجه رسالة مثيرة لـ"أبو تريكة"
» "الزراعة": الطيور الحية لن تدخل القاهرة والجيزة مجددًا
» انتخابات الكونجرس تحسم مصير الإخوان داخل أمريكا
» "المترو" يكشف سبب تكدس المواطنين داخل المحطات
» احذر.. طريقة جديدة لسرقة حسابك على "واتساب"
» «الوزراء»: 67% من الموظفين رفضوا تقليل أيام العمل

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:36

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
أسامة كمال
أرشيفية لعبد الناصر والسادات
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان