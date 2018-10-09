استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد عبد الوارث

09 أكتوبر 2018 - 11:38 م

شهدت الحالة الصحية للفنان القدير أحمد عبدالوارث، استقرارا نسبيا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.



ومن المقرر أن يغادر عبدالوارث المستشفى خلال يومين، وذلك بعد اطمئنان الأطباء على استقرار حالته الصحية تماما، ليقضي فترة النقاهة في منزله، وذلك بعدما تعرض لمشاكل صحية مفاجئة.

