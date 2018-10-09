أول تعليق من ميلانيا ترامب بعد زيارة مصر.. هذا ما قالته

09 أكتوبر 2018 - 11:40 م

وجهت قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب الشكر لمصر على استضافتها خلال الزيارة التي قامت بها يوم السبت الماضى إلى القاهرة .



وكتبت ميلانيا ترامب، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر» اليوم الثلاثاء: «شكرا يا مصر».



كما نشرت السيدة الأولى بالولايات المتحدة فيديو لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيدة قرينته لها بقصر الاتحادية، وكذلك زيارتها لمنطقة الاهرامات وتمثال أبوالهول والصور التذكارية التي التقطتها بالهرم الأكبر .

