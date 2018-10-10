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تأهل بتروجت وانبي وبيراميدز لثمن نهائي كأس مصر

الرياضة

كأس مصر
كأس مصر

المصريون ووكالات

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تأهلت فريق بتروجت وانبي وبيراميدز، الثلاثاء، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس مصر لكرة القدم.
وتغلب بتروجت على ضيفه مركز شباب تلا بستة أهداف نظيفة ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.
أحرز أهداف بتروجت، محمد سالم (هدفين) في الدقيقتين 61 و74، وأحمد رؤوف (هدفين) الثاني له من ضربة جزاء في الدقيقتين 67 و72، وأحمد فوزي من ضربة جزاء في الدقيقة 91 ومحمد شعبان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 94.
وفي مباراة ثانية، فاز انبي على شبان المسلمين قنا بثلاثية نظيفة أحرزها نوح وائل ومحمود قاعود (هدفين) في الدقائق 10 و31 و34.
وفي مباراة ثالثة، تغلب بيراميدز على ضيفه طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
جاءت أهداف بيراميدز عبر البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو (هدفين) الثاني له من ضربة جزاء في الدقيقتين 42 و55، ومحمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 71.
بينما سجل ثنائية طنطا، محمد شيكا وعبد الرحمن خالق من ضربة جزاء في الدقيقتين 2 و58. 

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