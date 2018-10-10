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مندوب روسيا: مغادرة هايلي منصبها كانت "مفاجأة"

عرب وعالم

فاسيلي نيبنزيا
فاسيلي نيبنزيا

المصريون ووكالات

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قال السفير المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبيزيا، اليوم الثلاثاء، إن مغادرة نظيرته الأمريكية، نيكي هايلي، منصبها "كانت مفاجأة غير سارة".يأتي ذلك في وقت اعتبر أنه "من مصلحة العالم أن توجد علاقات طيبة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية"، كما وصف هايلي التي أعلنت استقالتها في وقت سابق اليوم، بـ"الشخصية الكاريزمية".
وقال السفير الروسي في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "كان خبر رحيلها من منصبها مفاجأة بالنسبة لي.. ولكن طبيعيًا لم تكن مفاجأة سارة.. ما زال لدينا وقت للعمل معًا".
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيعلن اسم خليفة هيلي، خلال أسبوعين أو ثلاثة، بعد أن قبل استقالتها.
وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هيلي بالبيت الأبيض، أن هيلي أبلغته قبل 6 شهور برغبتها في "أخذ قسط من الراحة مع نهاية هذا العام".
ولَم تفصح المندوبة الأمريكية المستقيلة عن سبب رحيلها عن المنصب، الذي شغلته منذ يناير/كانون الثاني 2017، غير أنها أعربت -في ردها على أسئلة الصحفيين- عن اعتقادها بأنه من "الأفضل أن يتناوب آخرون على المنصب لكي يضيفوا إليه من قوتهم".
وأكد السفير الروسي، أنه "مستعد للعمل مع أي شخصية ستخلف نيكي هيلي في موقعها".
وأضاف: "نحن لم نفقد الأمل في تحسن العلاقات بين بلدينا، وأعتقد أن هذا ما سوف يحدث في نهاية المطاف.. إن وجود علاقات طيبة بين البلدين أمر يصب في مصلحة العالم بأسره".
وأشار السفير الروسي إلى وجود "اختلافات" بينه وبين نظيرته الأمريكية بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
لكنه استدرك قائلًا: "في أكثر من 95% من الملفات المطروحة على طاولة مجلس الأمن كان هناك اتفاق بيننا، لكن وسائل الإعلام تركز فقط علي ملفات الـ5 % من الخلاف".
وكانت هيلي، خلال فترة ولايتها كممثلة دائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمة الدولية في نيويورك، اتخذت مواقف حادة إزاء روسيا فيما يتعلق بملفات سوريا وفلسطين وإيران وكوريا الشمالية، وتسميم العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا في مارس/آذار الماضي، وأخيرًا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. -

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