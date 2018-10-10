إخماد حريق 12 منزلًا في إحدى قرى سوهاج

10 أكتوبر 2018 - 12:40 ص

أخمدت قوات الحماية المدنية في سوهاج حريقا شب في 12 منزلا وعدد من أحواش الماشية بقرية عرب بنى واصل بدائرة مركز ساقلتة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق متفرقة.



تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة ساقلتة بنشوب حريق في عدد من منازل القرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدفوعة بـ10 سيارات إطفاء، وسيطرت على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.



وتبين من المعاينة والفحص أن الحريق نشب في 12 منزلا و5 أحواش للماشية، بسبب مصدر حراري غير معلوم، وأسفر عن إصابة عامل بحروق بنسبة 90%، وشخصين آخرين بحالة اختناق، وجرى نقلهم إلى مستشفى ساقلتة المركزي لإسعافهم.

