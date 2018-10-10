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ابنة ترامب مرشحة لهذا المنصب الهام

عرب وعالم

إيفانكا
إيفانكا

المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، في حديث له نقلته قناة «سي إن إن» الأمريكية، إن هناك العديد من المرشحين ليحلوا محل المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، مشيراً إلى أن نجلته من بين هؤلاء المرشحين.
وأوضح الرئيس الأمريكي- في حوار مع صحفيين بالبيت الأبيض- أنه يخشي إن رشح ابنته أن يتهم اتهامه بـ«المحسوبية»، مشيداً في الوقت نفسه بأن نجلته ستكون نشيطة جداً في عملها.
وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قال، في وقت سابق، إن نيكي هيلي ستبقى في منصبها حتى نهاية العام الجاري، موجهًا الشكر لها على مجهوداتها خلال المدة التي قضتها في منصبها.
وأوضح ترامب، خلال اجتماع له مع نيكي هيلي في البيت الأبيض، أن هناك العديد من الأشخاص يستطيعون شغل هذا المنصب المهم، لافتًا إلى أنه سيعلن عن اسمه خلال أسبوعين أو ثلاثة وربما قبل ذلك.
وشغلت هيلي منصبها منذ تنصيب ترامب في يناير عام 2017، واعتادت إظهار مواقف مؤيدة لترامب، كما أشرفت على انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي وصفته بأنه «أعظم فشل» للأمم المتحدة.

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