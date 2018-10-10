» هذا هو موعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن عملية نقل دواوين الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستبدأ اعتبارًا من عام 2019 وبشكل تدريجي.



وأضاف «سعد»، في مداخلة مع برنامج «يحدث في مصر»، على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أنه لم يتم حتى الآن حسم عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم من الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

