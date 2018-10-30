اتجاه داخل «المحامين» لشطب المتهمين في قضايا إرهاب

30 أكتوبر 2018 - 09:18 م

قال أبوالنجا المحرزي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه سيتقدم بطلب إلى مجلس النقابة خلال اجتماعه القادم؛ لشطب كل عضو صدرت ضده أحكام بقضايا تتعلق بالإرهاب.

في الوقت الذي أكد فيه محامون أن نقابة المحامين تقوم بشطب المحامي الذي صدر ضده أي حكم قضائي سواء جنائيًا أو متعلقًا بالإرهاب.

المحرزي أضاف في تصريحات صحفية, أنه بدأ في حصر عدد من المحامين الذين صدرت ضدهم أحكام تتعلق بقضايا الإرهاب، وأنه على رأس القائمة ممدوح إسماعيل، القيادي الإخواني الهارب خارج البلاد، وحازم صلاح أبو إسماعيل، مشيرًا إلى أنه سيطالب أيضًا بشطب عضوية أيمن النور، ومحمد البرادعي من جداول القيد.

وأشارإلى أنه تم إحالة أيمن نور ومحمد البرادعي إلى جدول غير المشتغلين من قبل؛ لعدم تجديد الاشتراك السنوي، وزوال قيد حازم صلاح أبو إسماعيل، وممدوح إسماعيل، القيادي الإسلامي الهارب خارج البلاد.

كان مجلس نقابة المحامين قرر من قبل شطب قيد ممدوح إسماعيل، لعدم ممارسته مهنة المحاماة وسفره خارج البلاد، وفقًا لقانون المحاماة ونصوصه، وفى ضوء تنقية الجداول، ونقل حازم صلاح أبو إسماعيل، وصفوت عبد الغني، وطارق الزمر، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة؛ لعدم سدادهم الاشتراكات السنوية.

وفي تصريح إلى "المصريون"، قال أبوبكر الضو، عضو مجلس نقابة المحامين عن شمال القاهرة, إن "قانون المحاماة ينص على شطب أعضاء النقابة الصادر ضدهم جنح، أو أحكام قضائية مخلة بالشرف، ومن بينها القضايا المتعلقة بالإرهاب وغيرها".

وأضاف أنه "دائمًا ما يتم إسقاط قيد المحامين الصادر ضدهم أحكام سواء كانوا منتمين لجماعات إرهابية أم لا، وذلك من خلال التصديق على قرار إسقاط قيدهم من قبل مجلس النقابة.

وأشار إلى أنه "لا يتم إسقاط قيد أي عضو من أعضاء نقابة المحامين، إلا إذا تم التأكد من صدور الحكم القضائي ضده بشكل نهائي".

ولفت إلى أن "النقابة ليست في حاجة إلى تقدم الأعضاء بطلبات لشطب المحامين الصادر ضدهم أحكام قضائية، بل تتولى الأمر بشكل مباشر".

في السياق، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية, إن "المحامي الذي يطالب بذلك يبحث عن الشهرة و"الشو الإعلامي".

وأوضح أن "القانون أعطى الحق في شطب أي محامٍ تصدر ضده أي أحكام قضائية سواء كانت تتعلق بقضايا الإرهاب أو كانت قضايا جنائية".

وأضاف مهران لـ"المصريون"، أنه "يجوز للنقابة أن تتخذ إجراءات شطب المحامي المحبوس أو المحامي غير الممارس للمهنة؛ لأنه بهذه الحالة خرج عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المهنة".

وأشار إلى أن "من شروط مهنة المحاماة أن يكون الشخص الممارس حسن السير والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي, موضحًا أن الذي صدر بحقه حكم قضائي قد أخلّ بشروط المهنة وعضوية النقابة، ويتم شطبه على الفور".

من جانبه أيّد أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، الطلب المقدم من عضو مجلس نقابة المحامين بشطب المحامين الصادر ضدهم أحكام قضائية تتعلق بالإرهاب, موضحًا أن الحكم أصبح نهائيًا وفيه إشكالية, خاصة أن هناك أحكامًا غيابية صادرة ضد الهاربين.

وأشار إلى أن القانون اشترط العلم اليقيني وحدد مواعيد للطعن على الأحكام، وثبت يقينًا علمهم بالأحكام بتصريحات على ألسنتهم، وبالتالي فوات مواعيد الطعن تصبح تلك الأحكام باتة ونهائية.

وأوضح أنه "من يهرب من وطنه ليستعدي عليه أجانب ويطالب بحمايتهم, فهم أعداء لأهل جلدته وهو آثم لا يستحق سوى بتره من أي جماعة وطنية ولاسيما نقابة العزة والشموخ نقابة المحامين".