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"وليد سليمان" أفضل من "البلايلي" حسب إحصائيات "الكاف"

الرياضة

وليد سليمان
وليد سليمان

أحمد سالم

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يوسف البلايلي

أجرى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مقارنة بين وليد سليمان لاعب النادى الأهلي ويوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي، حيث سيلعب الفريقان في نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبلة.

وبحسب "الكاف" فإن "سليمان" أحرز 3 أهداف أفريقيا مقابل هدفان ليوسف البلايلى، فيما حقق "البلايلى" 3 أسيست مقابل 1 أسيست لصالح وليد سليمان.

وأوضح الـ"الكاف" أن سليمان سدد 8 تسديدات في اتجاه المرمى مقابل 6 لـ" البلايلى"، في حين حقق سليمان 75 % تمريرات صحيحة بينما " البلايلى" حقق 73 %.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي كالتالي في حراسة المرمى: محمد الشناوي والدفاع: أحمد فتحي، سعد سمير، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف والوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ووسط هجوم: وليد سليمان وإسلام محارب وميدو جابر والهجوم: وليد أزارو.

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