"زكى" يلتقي برجال قوات الدفاع الجوى

30 أكتوبر 2018 - 09:20 م

أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القادة والضباط والصف والجنود من قوات الدفاع الجوى.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرجال قوات الدفاع الجوى وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، مشيداً بالأداء المتميز الذى قدمه أبطال الدفاع الجوى خلال بيان الرماية الصاروخية "حماة السماء".

وقدم القائد العام التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم خلال المواجهات المستمرة مع قوى التطرف والإرهاب، معربًا عن اعتزازه بالنجاحات المتلاحقة خلال معركة الكرامة والشرف "سيناء 2018" التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب.

وأشار القائد العام للدور التاريخى والوطنى لرجال قوات الدفاع الجوى وما يقومون به من مهام لتأمين وحماية سماء مصر وفرض السيطرة على مجالها الجوى، ومواصلة العمل نهاراً وليلاً بالتعاون مع باقى أفرع وتشكيلات القوات المسلحة لحماية الأمن القومى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

وأدار الفريق أول محمد زكى حواراً مع مقاتلى الدفاع الجوى استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات، مشيداً بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور على الساحتين الداخلية والخارجية من متغيرات وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح القائد العام أن القوات المسلحة تتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية الشاملة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة على كل شبر من أرض مصر.

وفى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة افتتح وزير الدفاع عددًا من المنشآت الفنية والإدارية بإحدى تشكيلات الدفاع الجوى بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية للارتقاء بالحالة الإدارية والمعنوية للفرد المقاتل.

كما قام القائد العام بتكريم عدد من أبطال الدفاع الجوى الذين حققوا المركز الثانى على مستوى العالم فى مسابقة "السماء الصافية" بجمهورية الصين الشعبية خلال مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018.