حبس عاطلين سرقا توك توك وأصابا قائده

30 أكتوبر 2018 - 09:20 م

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطلين،4 أيام لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه من سائقه وأصابوه بطعنة فى الرقبة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان إخطارا ورد لقسم شرطة حلوان، من المستشفى العام يفيد وصول "و.س" 20 سنة، سائق توك توك، مصابًا بجرح قطعي بمنطقة الرقبة.

بالانتقال وسؤال المصاب أكد أنه تعرض للسرقة بالإكراه على يد شخصين بمنطقة ركن فاروق، طلبا منه توصيلهما وأثناء ذلك طعنه أحدهم فى رقبته بسلاح أببض واستوليا على التوك توك وفرا هاربين.

وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من:"ك.ا" و"ع.ع"، عاطلان، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهما وبحوزتهما التوك توك المسروق.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.