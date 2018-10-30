» رسالة مؤثرة من «حلا شيحة» لوالديها تثير الجدل

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حلا شيحة
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الجدل

حلا شيحة

والديها

نشرت الفنانة العائدة من الاعتزال، حلا شيحة، صورة جديدة بصحبة والديها، عبر حسابها الجديد على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلقت عليها، قائلةً: "تربيت على الحب والتفاهم.. حب غير مشروط لأمي وأبي.. أتمنى لكما كل سعادة الدنيا".

وتباينت التعليقات وردود فعل المتابعين لها، بعد إلغائها خاصية منع التعليقات، إذ دار بين بعضهم خلاف بين مؤيد ومعارض لخلعها الحجاب والعودة للوسط الفني مجددًا.

وكانت التعليقات الناقدة أبرزها بحساب يحمل اسم إسراء مصطفى، حيث قالت: "المفروض والله يا حلا متزعليش من اللي بيقولك كنتي بالحجاب أحلي كل دي إشارات من ربنا ليكي وفرص ترجعيله تاني طب مهو ممثلات كتير لبسوا الحجاب وقلعة ليه الدنيا مقامتش زي ما حصل معاكي ده دليل لأن أنتي فيكي الخير وربنا عاوز يردك ليه تاني وعلي فكره شوية وتلاقي كل اللي بيقولولك ارجعي لحجابك بطلوا مش علشان هما زهقوا من الكلام لا علشان ربنا إداكي فرص وانتي مستغلتيهاش فخلاص هيخليكي في طريقك وتمشي ورا نفسك وهواكي".

واختلفت جميلة مع "إسراء" حيث قالت: "سسسسل تهبلي مازلتي جميلة انتي قمر بكل حالاتك، بس أحب أقول للمريضين لاتتدخلوا بحياة أحد كل واحد حر وكل واحد راح يدخل قبره لحالووو".

وكانت "حلا" قامت بإغلاق حسابها القديم على"إنستجرام"، بعد أن حذفت صورها السابقة بدون حجاب، لتدشن بعد ذلك حسابها الحالي، ونشرت عليه مجموعة عبارات إنجليزية، منها "حقًا أستطيع"، "في مكان ما، ينتظر شيء رائع للكشف عنه"، و"كفى تفكيرًا طويلًا في الأمور وقم بها"، "لا تتعجل الحياة، فالأشياء الجيدة تستحق الانتظار"، إضافةً إلى بعض الصور مع شقيقاتها.



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