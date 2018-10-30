» إصابة قوية للنني مع أرسنال قد تبعده عن لقاء تونس

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء أن اللاعب محمد النني قد تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن مع عودته للتدرب بشكل طبيعي خلال أسبوعين.

وقال هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر في تصريحات صحفية اليوم إن موقف محمد النني لاعب خط وسط أرسنال من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل غير محدد حتى الآن.

وأضاف: "نشعر بالحزن لإصابة النني ونتمنى له العودة سريعا، مشيرًا إلي أنه سيتم التواصل معه من أجل الاطمئنان عليه لمعرفة حالته الطبية بشكل أدق وهل سيستطيع اللحاق بمعسكر لقاء تونس أو لا".

وتابع المدرب العام للفراعنة "الأجهزة الطبية في المنتخب وأرسنال سيتواصلان لمعرفة كل شيء عن تفاصيل الإصابة وبعدها نتخذ قرارنا النهائي سواء بضمه أو استبعاده".

ويبدأ منتخب مصر معسكره خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل حيث يستعد للقاء تونس في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.