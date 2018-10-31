بالفيديو.. سقوط "سفاح الأطفال" في حلب السورية

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سوريا

حلب السورية

سفاح الأطفال

ألقت الجهات المختصة في مدينة حلب السورية القبض على المجرم «أحمد مزنرة» المعروف إعلاميا بـ«سفاح حلب»، الذي قام بجريمتين بحق طفلين منذ أيام في أحد أحياء حلب.

تمكنت وحدة أمنية من القبض على السفاح بعد عملية اشتباك قرب إشارة مرور منطقة الفردوس، أدت لإصابته بطلق ناري في قدمه ثم القبض عليه، بحسب موقع "مراسلون".

وكانت الجهات المختصة قد تمكنت من تحديد هوية الجانى الذي يدعى «أحمد مزنرة»، مولود في مدينة إدلب 1971، وداهمت منزل إقامته في حي الفيض، وعثرت على متفجرات وأسلحة متنوعة وأموال مزورة.

وكان المجرم قد أقدم خلال الأيام السابقة على ارتكاب جريمتين متتاليتين في حي سيف الدولة بمحافظة حلب ما أثار رعبًا بين المواطنين لا سيما أن الضحايا هم أطفال.

وعمد السفاح على استدراج طفلين أوهمهما أنه يحتاج مساعدتهما في حمل الأغراض مقابل مبلغ مالي، وفق التحقيقات الأولية، حيث أقدم على طعن أحد الأطفال وقتله على سطح أحد الأبنية، كما أقدم على ذبح طفل آخر.

وفي الوقت الذي فارق فيه الطفل الأول الحياة، تمكنت الإسعاف من إنقاذ الثاني الذي تعرض للذبح، رغم خطورة وضعه، حيث يتلقى العلاج في الوقت الحالي في إحدى المستشفيات الحكومية.

وأثارت تلك الأحداث الخوف والذعر بين الأهالي في المدينة، في حين استنفرت قوات الشرطة للكشف عن القاتل المجهول.

شاهد الفيديو..

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