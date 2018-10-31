» تفاصيل جديدة عن مخطط إيران لتصفية معارضيها بالدنمارك

تحدث جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) عن دوره في كشف كشف مخطط إيراني لتصفية معارضين يقيمون في الدنمارك.

ونقلت "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن الموساد هو من أبلغ نظيره الدنماركي بالمؤامرة الإيرانية، لاغتيال 3 من رموز المعارضة في كوبنهاغن.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر رسمي رفض ذكر اسمه، الأربعاء، قوله إن "المعلومات بشأن التنبيه الإسرائيلي سربت لعدد صغير من الصحفيين"، ثم انتشرت على نطاق أوسع لاحقا.

ورفض جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي التعليق على التصريحات التي نشرتها الصحف الإسرائيلية، مشيرا إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق.

وكرر مسؤولون إسرائيليون في أوقات سابقة، التأكيد على أن الموساد يلعب دورا مهما في حماية "الحلفاء" من الهجمات.

والثلاثاء أعلنت الدنمارك اعتقال مواطن نرويجي من أصل إيراني، متهم بعلاقته بهجوم خططت له طهران ضد معارضين إيرانيين على الأراضي الدنماركية.