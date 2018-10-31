ترامب: السعوديون لم يخدعوني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لا يعتقد أن السعوديين "خدعوه" في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن ترامب قوله:" سنرى ما يمكن أن يحدث بشان القضية".

وكان الرئيس ترامب أشاد بالإعلان السعودي الأول بمقتل خاشقجي "في شجار" داخل القنصلية، والذي تبعه توقيف 18 مواطنا سعوديًا للتحقيق معهم بشأن القضية.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب النائب العام التركي، أن "الادعاء التركي أُبلِغ بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".

وطالبت أنقرة، بحسب بيان النيابة العامة التركية، السعودية مُجددًا بتسليم المُشتبه بهم الـ18 الذين اعتُقِلوا في المملكة.