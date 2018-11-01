3 مشاكل صحية مر بها حمدي قنديل قبل وفاته

01 نوفمبر 2018 - 05:19 ص

أعلن المحامي عاصم قنديل وفاة شقيقه الإعلامي الكبير حمدي قنديل عن عمر يناهز 82 سنة داخل شقته بالقاهرة .



وكان "قنديل" مر بمجموعة من الأزمات الصحية قبيل وفاته ، آخرها في سبتمبر الماضي بعدمها تعرض للسقوط في حمام منزله مما تسبب في كسور بجسده أجرى على إثرها عملية جراحية دقيقة بالفخذ بحسب ما صرحت زوجته نجلاء فتحي ، وظل في الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات القوات المسلحة بالتجمع الخامس لفترة طويلة .



وقبيل ذلك تعرض الإعلامي الراحل إلى جلطة دماغية ، وكان قبلها قد أعلن لجمهوره خضوعه لإحدى العلاجات التي تستلزم غسل الكُلى بشكل شبه دوري.



