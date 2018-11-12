طالب يقتل صديقه أمام المدرسة.. والنيابة تحيله إلى الجنايات

12 نوفمبر 2018 - 01:01 م

قرر المستشار إسلام الأحمداوى، مدير نيابة عين شمس، إحالة المتهم بقتل طالب اعتداد معاكسة الفتيات أمام مدرسة لمحكمة الجنايات.

وذكر المتهم أن المجنى عليه، دائم معاكسة الفتيات أمام المدرسة، ونشبت مشاجرة بينه وبين المجنى عليه بسبب معاتبته على معاكسة الفتيات أمام المدرسة، مضيفا أن المشاجرة تطورت إلى تشابك بالأيدى، وطعنه بمطواة أخذها من ابن خالته، وأنه لم يقصد قتله.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا بمقتل طالب على يد صديقه، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم 15 سنة نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب معاكسة الفتيات أمام مدرسة فاستعان المتهم بابن خالته الذى أعطى له مطواة وطعن به المجنى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



