  • الإثنين 12 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:00 م
بحث متقدم
بوسى : تزوجت من صاحب ملهى ليلى

التحفظ على المطربة "بوسي" فور دخولها المحكمة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي في إيطاليا للمشاركة في قمة "الملف الليبي"

الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

تفاصيل تشغيل خط الربط الكهربائي مع السعودية

زلزال بقوة 8 ريختر يضرب غينيا

حقيقة تعرض القاهرة لزلزال

الاهلى

الأهلي يرصد رقم خيالى لصفقات يناير

محمد أبوتريكة

اليوم.. محاكمة أبوتريكة بتهمة التهرب الضريبي

صلاح

"صلاح" ضمن التشكيلة المثالية فى الدورى الإنجليزي

الدولار

تعرف على أسعار الدولار في البنوك

الخطيب

"الخطيب" يعد بهذا الأمر بعد خسارة نهائى أفريقيا

أرشيفية

الطبيب البريء .. ظهر في فيلم إباحي .. لكن القدر أظهر الحقيقة

طالب يقتل صديقه أمام المدرسة.. والنيابة تحيله إلى الجنايات

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

جامعة تستغنى عن حضور الأساتذة بعد تقنية "هولوجرام"

#

"تعليم المنوفية" عن قتل طالب لزميله: "كانوا برا المدرسة"

#

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض طفل بالجيزة

#

بالفيديو.. أديب: هذا الوزير هيمشى كمان شهرين

قتل

جريمة قتل

معاكسة الفتيات

طالب يقتل صديقه

قرر المستشار إسلام الأحمداوى، مدير نيابة عين شمس، إحالة المتهم بقتل طالب اعتداد معاكسة الفتيات أمام مدرسة لمحكمة الجنايات.

وذكر المتهم أن المجنى عليه، دائم معاكسة الفتيات أمام المدرسة، ونشبت مشاجرة بينه وبين المجنى عليه بسبب معاتبته على معاكسة الفتيات أمام المدرسة، مضيفا أن المشاجرة تطورت إلى تشابك بالأيدى، وطعنه بمطواة أخذها من ابن خالته، وأنه لم يقصد قتله.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا بمقتل طالب على يد صديقه، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم 15 سنة نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب معاكسة الفتيات أمام مدرسة فاستعان المتهم بابن خالته الذى أعطى له مطواة وطعن به المجنى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رواية مبكية لجدة تشكو حرمانها من رؤية حفيدتها
» شاهد.. فتاتان عاريتا الصدر تعترضان موكب ترامب
» حرب تكسير العظام بين بيكا وشطة تنتهى بتسريب صور الكحرتة
» جهاز الفراعنة يؤكد جاهزية النني لمباراة تونس
» السبب وراء حذف «هاني شاكر» صور خطوبة نجله
» "جوجل" يحيي الذكرى الـ87 لميلاد هند رستم
» "الصحفيين" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس "الزمالك"
» صورة جديدة لـ"غادة عبد الرازق" تعيد للأذهان "الفيديو الفاضح"
» انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية
» المهن التمثيلية تصدم "حمو بيكا" بعد تعاقده مع السبكي
» بالصور.. خمسينية تنجب 4 توائم مرة واحدة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي