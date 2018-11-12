تسمم 12 تلميذًا داخل مدرسة في الإسكندرية

12 نوفمبر 2018 - 01:17 م

أصيب 12 طالبًا بتسمم غذائي اليوم، الإثنين، داخل مدرسة أرض الزراعة الابتدائية المشتركة في الإسكندرية، لتناولهم مشروب مياه غازية من داخل مقصف المدرسة "الكانتين".

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بورود من مأمور قسم العطارين، تفيد ببلاغ مقدم من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول 12 طالبًا، مصابين بآلام بالبطن وقيء "ادعاء تسمم غذائي"، وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية، والحالة العامة مستقرة.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العطارين إلى محل البلاغ، وتبين بإصابة كل من،"س. ا. ح"، 12 سنة، و"ع. ي. ب"، 12 سنة، و"ي. م. ر"، 12 سنة، و"م. ج. ع"، 12 سنة، و"ع. ح. ع"، 11 سنة، و"ك. م. ا"، 11 سنة، و"ر. م. ع"، 11 سنة، و"س. ر. ر"، 11 سنة، و"ش. ع. ع"، 11 سنة، و"م. م. خ"، 9 سنوات، و"ر. م. ج"، 11 سنة، و"ع. ا. ع"،9 سنوات، جميعهم طلاب بمدرسة أرض الزراعة الابتدائية المشتركة، والكائنة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، مصابين بآلام بالبطن وقئ "ادعاء تسمم غذائي".

بسؤالهم قرروا بأنهم شعروا بآلام بالبطن، عقب تناولهم مشروب مياه غازية من داخل مقصف المدرسة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.