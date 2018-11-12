بالأسماء.. حكام ختام مباريات الجولة الرابعة عشرة

12 نوفمبر 2018 - 01:17 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء حكام ختام مباريات الجولة الرابعة عشرة بالدورى الممتاز كالآتي:-

بيراميدز ومصر المقاصة يديرها تحكيميًا الحكم أمين عمر ويعاونه هانى خيري ومحمود رضا وعصام بكر حكما رابعًا، ومبروك نبيل وأحمد جمال حكما خامسًا فى الأسبوع الـ14 للدورى.

الداخلية والمقاولون العرب يديرها الحكم محمود بسيوني ويعاونه أسامة عبد اللطيف ومصطفي حسن ومحمد إبراهيم حكم رابعًا، ووليد عبد الرازق وصبرى إبراهيم حكمًا خامسًا.

الاتحاد السكندرى والنجوم يديرها الحكم وليد عبد العزيز ويعاونه رضا جبر وأحمد بكر ومحمد سامى حكم رابعًا، وعبد العزيز السيد وحمادة القلاوى حكمًا خامسًا.



