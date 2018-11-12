» حرب تكسير العظام بين بيكا وشطة تنتهى بتسريب صور الكحرتة

12 نوفمبر 2018 - 01:17 م

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا فوتوغرافية للمغنى الشعبى "حمو بيكا"، تعود إلى فترات عمله فى مختلف المهن الشاقة وذلك قبل أن يشتهر من خلال الغناء والمهرجانات الشعبية.

ورجح رواد موقع التواصل الاجتماعى، أن هذه الصور تم تسريبها من قبل منافسه المغنى الشعبى مجدى شطا، وذلك على خلفية المعارك اللفظية التى دارت بينهما الأيام الماضية باستخدام بعض مقاطع الفيديو على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعاطف نشطاء "فيس بوك"، مع "بيكا"؛ لاعتباره من الشباب المجتهدين والمكافحين.

وضمت الصور مشاهد لـ"بيكا"، إبان عمله على سيارة كسح مياه الصرف الصحى وصورة أخرى وهو يرتدى ملابس الجزارة، وآخر صور له بعد أن وصل للشهرة فى مجال الغناء وظهر خلالها متكئًا على سيارة من أحدث الموديلات المتعارف عليها .

وعلق رواد "فيس بوك"، على الصور، فقال أدهم عصام: "بغض النظر عن طريقه الغنا بس بجد راجل مستسلمش لظروف الصعبه وقاعد يتفلسف زي ما حضرتك بتعمل حاسس اوي انك بتحاولو تكرهو الناس فيه".

وأضاف إيهاب بسيونى: "والله مش عيب يعنى مكافح أوصل انت بس اى شئ سيبك من الفلسفة الزايده اللي لا تودى ولا تجيب ".

وتابع محمود طه: "يعني الراجل بدا من الصفر وربنا كرمه مش عيل سيس عايز بابا يصرف عليه وسيب الملك للمالك وهات حاجه تنفع موضوع هاتف مش هايف".

وقالت فيفي صالح: "فعلا انا ما اعرفوش لكن فعلااااا اسلوب مهاجمته غريب وغير مهنى بيتاجروا بسمعة الناس وفاكرين كده انه سبق جهل واضح ".

وأيدته إيمى الدالى قائلةً: "شاب مكافح وجدع بنى نفسه بنفسه واحسن ما يمد ايده لحد والشغل بالحلال شرف ليه واللى امه بتدعيله احسن من ال امه بتديله ".















