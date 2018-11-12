البرلمان يوافق على فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل

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وكيل لجنة القيم بالبرلمان الدكتور صلاح حسب الله
وكيل لجنة القيم بالبرلمان الدكتور صلاح حسب الله

متابعات- أمينة عبد العال

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أكد المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، الدكتور صلاح حسب الله، أن قانون المالية الجاري العمل به تم وضعه منذ 1973، وأنه يجب تعديل بنود به، معلنا عن موافقة المجلس على تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، التى أكد فيها أهمية إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية.

وقال "حسب الله"، فى بيان أصدره اليوم، إنه مع تأكيد الدكتور معيط أن خطة المالية في مجال الضرائب تشمل إعداد عدة مشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى

وأكد أن هذه التشريعات خاصة فرض ضرائب على الإعلانات التى تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعى كانت مطلبا لعدد كبير من الزملاء أعضاء مجلس النواب فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين، بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة الفيس بوك عبارة عن غابة من الإعلانات التى تتم بدون ضوابط، وأصبحت تشتمل على كل شئ، لدرجة أن هناك إعلانات لا يجب السماح بوضعها على وسائل التواصل الاجتماعى، وتنشر.



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