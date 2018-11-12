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"القوى العاملة": 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال أكتوبر

الحياة السياسية

سعفان
سعفان

وكالات - حنان حمدتو

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الاردن

عمال

وزارة القوى العاملة

محمدج سعفان

حدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال أكتوبر الماضي بـ 85 مليون دولار تقريبًا، فضلًا عن 463 ألفًا و12 دولارًا تحويلات لمصر عن رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها، إضافة إلى 8 آلاف و285 دولارًا تم تحصيلها مستحقات مطالب عمالية.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، في بيان اليوم، الاثنين، إن الوزير تلقى تقريرًا من المستشار العمالي بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان أشرف الحرايري، أشار فيه إلى أن إجمالي فرص العمل الصادرة من الأردن لعمال مصريين بمصر بلغت 20 ألفًا و10 فرص عمل تتمثل في طلبات الاستقدام الصادرة للحاسب الآلي بالوزارة، فضلاً عن 37 فرصة عمل وفرها المكتب لعمال مصريين مقيمين والتصديق على 37 عقد عمل لأغراض حفظ الوظيفة بمصر.

وأضاف "الحريري"، أن المكتب تلقى 23 شكوى من العمال المصريين تم حل 11 شكوى منها وإحالة 3 إلى وزارة العمل الأردنية، ومازالت 9 شكاوى قيد البحث والدراسة.

وأوضح أن المكتب استقبل 391 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، حيث تم الرد على 300 استفسار قانوني ، و8 شهادات مستثمر، و30 شهادة لمن يهمه الأمر، 7 معاملات متعلقة بوزارة العمل الأردنية و12 معاملة خاصة بالوزارة والسفارة والباقي معاملات خاصة بأصحاب الأعمال والجوازات.



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