ريهام سعيد: قناة "النهار" سرقتني

اتهمت الإعلامية ريهام سعيد، إدارة فضائية "النهار"، بسرقة صفحتها الرسمية الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلةً: "النهار سرقتني".



وأضافت "سعيد"، من خلال برنامج "صبايا" المذاع علي فضائية "الحياة"، "إدارة فضائية النهار عملولي بلوك من علي الصفحة، وأنا بلغت إدارة الفيس أكتر من مرة أن دي مبقتش صفحتي".

وأضافت "سعيد"، من خلال برنامج "صبايا" المذاع علي فضائية "الحياة"، "إدارة فضائية النهار عملولي بلوك من علي الصفحة، وأنا بلغت إدارة الفيس أكتر من مرة أن دي مبقتش صفحتي".