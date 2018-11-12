ريهام سعيد: قناة "النهار" سرقتني

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صبايا

اتهمت الإعلامية ريهام سعيد، إدارة فضائية "النهار"، بسرقة صفحتها الرسمية الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلةً: "النهار سرقتني". 

وأضافت "سعيد"، من خلال برنامج "صبايا" المذاع علي فضائية "الحياة"، "إدارة فضائية النهار عملولي بلوك من علي الصفحة، وأنا بلغت إدارة الفيس أكتر من مرة أن دي مبقتش صفحتي". 

وطالبت "سعيد"، جمهورها بضرورة الوقوف بجوارها في صفحتها الجديدة التابعة لفضائية "الحياة" علي موقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: "اتعلمت ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، وعاوزة جمهوري يقف معايا في صفحتي الجديدة"، مشيرة إلى أن صفحتها القديمة كانت تحتوي علي 12 مليون متابع. 

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