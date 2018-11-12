"الصحفيين" تسند مهام الدفاع عن أعضائها إلى نقيب محامي القاهرة السابق

12 نوفمبر 2018 - 01:34 م

وافقت نقابة الصحفيين على إسناد مهام الدفاع وحضور التحقيقات مع الزملاء الصحفيين ضد رئيس نادي الزمالك، إلى المحامي محمد عثمان نقيب محامي القاهرة السابق، وخولته باتخاذ كل ما يراه مناسبًا قانونًا لحفظ حقوق الزملاء الصحفيين ضد كل من تجاوز فى حق الزملاء ونقابة الصحفيين، بالاشتراك مع هيئة الدفاع المشكلة من نقابة الصحفيين برئاسة المستشار القانوني للنقابة، المستشار سيد أبو زيد من جهته تسلم الأستاذ محمد عثمان الإسطوانات المدمجة من الزملاء المعتدى عليهم و التى تعتبر أدلة قاطعة كما يراه الزملاء ضد المتعدين، حتى يتسنى له بدء الإجراءات الفعلية قانونا.

فيما أكدت نقابة الصحفيين على اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة، لمن سولت له نفسه، الإساءة لصحفيين، مشيرة إلى أن خلف الصحفيين نقابتهم القادرة على ردع كل متجاوز بحقهم، وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ السبت الماضي منع نشر اسم و صورة رئيس نادي الزمالك بالصحف المصرية، لمدة عام من تاريخه، وتوفير كل سبل الدعم لهم، في الدعاوى القضائية، والمحاضر المحررة، على خلفية الاعتداء عليهم أمام نادي الزمالك الثلاثاء الماضي، بحسب قرار المجلس.

جدير بالذكر أن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة أكد الدعم المطلق للزملاء حتى نيل حقوقهم وفق القانون وليس وفق أهواء أحد، سواء رئيس نادي الزمالك أو غيره.



