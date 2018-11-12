» رواية مبكية لجدة تشكو حرمانها من رؤية حفيدتها

عرضت قناة "إكسترا نيوز" اليوم، الاثنين، مقطع فيديو تظهر فيه سيدة مسنة تصرخ وتشكو حرمانها من رؤية حفيدتها.





حكت السيدة، خلال الفيديو المعروض قصتها، قائلة: "إن ابنها لا يتمكن من رؤية ابنته إلا ثلاث ساعات فقط داخل مركز الرؤية، وأن حفيدتها متعلقة جدًا بأبيها لدرجة أنها تطلب منه عدم تركها".





وأضافت: "أنا بشوف بنت ابنى بين القضبان فى سجون الرؤية مرة واحدة فى الأسبوع، لحمنا بنشوفه بين القضبان، أنا أم بتكلم بالنيابة عن ابني، حد يرضى أن بنت زي دي تتربي بين القضبان".



