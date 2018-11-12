"أحمد زلزال" في قبضة الأمن بالسلام

12 نوفمبر 2018 - 01:37 م

ألقت الأجهزة الأمنية بشرطة السلام، القبض على "إبراهيم ا ح" 26 سنة، صاحب محل زيوت، وشهرته "أحمد زلزال"، والسابق اتهامه فى قضية "ضرب" أثناء تواجده بمسكنه، وبحوزته بندقية آلية عيار 7,62 × 39 مم، تحمل أرقام 8731 " غير مبلغ بسرقتها "، 22 طلقة من ذات العيار، خزينة لذات السلاح.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التشاجر ومناصرة ذويه في مشاجرة سابقة بمنطقة أبو رجيلة، نتج عنها وفاة شخصين، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.



