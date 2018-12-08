ننشر بيان «الداخلية» بشأن حادث دير الأنبا صموئيل

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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الإرهاب

الداخلية

قتل

الكنيسة

دير الانبا صموئيل

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، السبت، بيانًا عن جهود ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في تنفيذ حادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وجاء في نص البيان: «استكمالاً لجهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في تنفيذ حادث إستهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضى وما أثمرت عنه تلك الجهود من مصرع عدد 19 من عناصر الخلية المنفذة للحادث في مواجهة أمنية بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا بتاريخ 3/11/2018م، فقد أسفر تتبع وملاحقة باقي العناصر المنفذة للحادث عن تحديد موقع تمركز مجموعة منهم بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي لطريق دشلوط/الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط واتخاذهم منها مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني».

وتابع البيان «تم مداهمة تلك المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأسفر ذلك عن مقتل عدد 2 من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث ( المكنيين/ أبومصعب، أبوصهيب) وعثر بحوزتهما على (3 بنادق آلية، 1 طبنجة ماركة حلوان، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، نظارة ميدان، كمية من وسائل الإعاشة) ، كما أمكن ضبط إحدى السيارات المستخدمة في الحادث الإرهابى وهاتف محمول سبق أن استولى عليه العناصر الإرهابية من أحد ضحايا الحادث (المواطن/كمال يوسف شحاتة) عقب قتله».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجارى ملاحقة باقي العناصر الإرهابية الهاربة. 



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